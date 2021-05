Serie B, Cremonese-Reggina: Ceravolo recupera, Baroni tra Covid e sogno playoff

Le ultime curve, l'ultimo tour de force del campionato di Serie B e questo pomeriggio allo Zini di Cremona si affrontano Cremonese e Reggina. La squadra di Fabio Pecchia insegue i playoff, una piccola fiammella è ancora accesa ma serve vincere da qui alla fine mentre Marco Baroni con un girone di ritorno super si ritrova a sole due lunghezze dagli spareggi promozione. La Cremonese con il cambio in panchina ha innestato una nuova marcia conquistando anche sei risultati utili consecutivi per allontanare probabilmente definitivamente la zona rossa della classifica. Striscia positiva che è stata interrotta prima della sosta dalla sconfitta subita a Monza per via di un primo tempo non perfetto e puniti da Frattesi e Dany Mota. Di contro la Reggina ha vinto la sua ennesima gara casalinga mandando al tappeto la Reggiana grazie alla zampata vincente di Rigoberto Rivas, un percorso netto quello di Marco Baroni che ha avuto il merito di portare gli amaranto a sognare i playoff dopo una prima parte di campionato al penultimo posto. Sarà anche una sfida contro il suo passato per l'allenatore dei calabresi dopo l'esperienza dello scorso anno a Cremona.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Fuori per squalifica Strizzolo mentre mancheranno Alfonso, Celar, Coccolo, Crescenzi e Ravanelli con Fabio Pecchia che dovrebbe confermare per lunghe linee la squadra sconfitta all'U-Power Stadium contro il Monza. Come ammesso dallo stesso tecnico, tutto il peso dell'attacco grigiorosso nel 4-2-3-1 sarà sulle spalle larghe di Daniel Ciofani che parte in vantaggio su Colombo mentre recupera anche il grande ex Ceravolo che partirà dalla panchina. Trequarti confermata con Gianluca Gaetano che sarà affiancato da Baez e Bonaiuto.

COME ARRIVA LA REGGINA - Non sono stati giorni semplici in casa Reggina, due positivi nello staff tra cui il direttore sportivo mentre alla vigilia la notizia della positività di un calciatore che ha stravolto i piani amaranto che però vogliono raggiungere il nuovo obiettivo: i playoff. Per questa corsa finale torna a disposizione Jeremy Menez che ha saltato più gare di quelle giocate, il francese partirà inizialmente dalla panchina mentre Okwonkwo sarà schierato titolare da centravanti vista l'assenza per squalifica dell'ex Montalto. In difesa si rivede dal primo minuto Stavropoulos affiancando Cionek mentre sulle corsie esterne torna titolare Lakicevic al posto di Delprato.