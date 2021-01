Serie B, Entella-Cittadella: granata a Chiavari per proseguire il trend positivo

Fischio d’inizio alle ore 18.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Primo turno di campionato del 2021 per la Serie B, in campo con le gare valide per la 17^ giornata. Tra le sfide in programma figura Entella-Cittadella: due squadre in forma, ma in posizioni di classifica diverse. I granata lottano per il vertice avendo anche due partite in meno delle altre, mentre i biancoazzurri si trovano al penultimo posto. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara ricca di emozioni: appuntamento alle ore 18.00 allo stadio Comunale di Chiavari, dirige la sfida il Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Cominciare il 2021 sulla falsa riga di quanto fatto nelle ultime gare del 2020: la Virtus Entella arriva alla sfida casalinga con questi propositi. Nelle ultime due giornate di campionato si sono visti i primi effetti della cura Vivarini, con due belle vittorie ai danni di Pescara e Vicenza. Successi a cui devono seguire altri risultati positivi, visto che la compagine di Chiavari è ancora impantanata nella zona retrocessione. Per fare punti contro il Cittadella proseguendo così la risalita, Vivarini dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto dal primo minuto contro il Vicenza. In mediana scalpitano Brescianini, Cardoselli e Crimi, entrati nel corso dell’ultimo match e vogliosi di giocare dal primo minuto.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Non smettere di volare, in attesa delle gare da recuperare. Partito come al solito a luci spente, il Cittadella sta disputato l’ennesimo campionato di vertice. Pur avendo due partite in meno, i granata sono quarti a 4 lunghezze dalla coppia di testa formata da Empoli e Salernitana. Come ha sottolineato il tecnico Venturato in conferenza stampa, è importante dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo. Un obiettivo da raggiungere a partire dalla sfida contro l’Entella, affrontato con il 4-3-1-2. Previste poche novità rispetto all’undici visto dal primo minuto contro il Lecce, con Tavernelli candidato ad una maglia da titolare dopo aver siglato il 2-2 contro i salentini.