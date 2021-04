Serie B, Frosinone-Reggiana: allo "Stirpe" ci si gioca una fetta di stagione

La Serie B torna in campo dopo gli impegni delle Nazionali: in occasione della trentunesima giornata, al "Benito Stirpe" (calcio d'inizio alle ore 17) si affrontano Frosinone e Reggiana. Padroni di casa per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, ospiti per mantenersi a distanza dalla retrocessione diretta: gara da non sbagliare per nessuna ragione, l'arbitro sarà Riccardo Ros di Pordenone.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Ciociari con una sola vittoria nelle ultime dieci partite casalinghe e un momento tutt'altro che positivo prima della sosta con due sconfitte ed un pareggio a reti inviolate: il bottino pieno non arriva dalla trasferta di Cosenza del 6 marzo scorso (1-2). Sarà un esordio con il botto in panchina per Fabio Grosso, che dovrebbe cambiare il modulo "base" (il 3-5-2) passando ad un 4-3-3: spazio a Salvi e Zampano come terzini; Rohden, Maiello e Gori in mezzo al campo. La punta centrale sarà Iemmello, sostenuto ai lati da Ciano e Tribuzzi.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Otto sconfitte nelle ultime dieci trasferte per la squadra emiliana, chiamata a conquistare i tre punti per continuare a sperare nell'obiettivo salvezza. Diversi problemi di formazione per Alvini, che non potrà contare su Siligardi (positivo al Covid-19), Gyamfi e Martinelli: a mezzo servizio Ajeti, appena rientrato dopo le Qualificazioni Mondiali con l'Albania e destinato a partire dalla panchina. Possibile 4-3-1-2 per i granata con Libutti e Yao sulle corsie esterne, trequarti affidata a Laribi con Kargbo e Ardemagni nel reparto avanzato.