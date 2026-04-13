Focus TMW Serie B, i migliori attaccanti dopo la 34ª giornata: Ghedjemis tiene a distanza Petagna

Quello appena andato in archivio è stato un weekend che ha visto accorciarsi ulteriormente la classifica di Serie B. Delle prime sei squadre della graduatoria, infatti, solo il Monza riesce a strappare la vittorie nelle gare in programma per la 34ª giornata. Per tutte le altre solo pareggi. Chi invece conquista tre punti importanti sono Mantova e Sampdoria, rispettivamente, alla seconda e terza vittorie consecutiva. Vince anche il Padova, ma soprattutto la Reggiana che superano la Carrarese conquista il secondo successo nelle ultime dieci giornate.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la trentaquattresima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.55 (33)

2. Petagna (Monza) 6.39 (19)

3. Marras (Mantova) 6.30 (20)

4. Pohjanpalo (Palermo) 6.24 (33)

5. Pittarello (Catanzaro) 6.24 (23)