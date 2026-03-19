Serie B, i migliori portieri dopo la 31ª giornata: Joronen resta al primo posto
Giornata ricca di colpi di scena in Serie B, dove la lotta per promozione e salvezza entra nel vivo. Il Venezia supera il Padova nel derby e vola, approfittando dei passi falsi di Monza e Palermo. Bene Frosinone e Carrarese, continua la crisi della Sampdoria.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la trentunesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.47 (30)
2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.30 (30)
3. Festa (Mantova) 6.25 (18)
4. Klinsmann (Cesena) 6.21 (31)
5. Cerofolini (Bari) 6.18 (20)
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