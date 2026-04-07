Focus TMW Serie B, i migliori portieri dopo la 33ª giornata: Joronen stabile al comando

Dopo la 33esima giornata di Serie B, giocata fra domenica e lunedì, torna la Top11 di Tuttomercatoweb.com basata sulle nostre pagelle. In un turno che ha visto vittorie pesanti in coda – La Carrarese nel derby con lo Spezia, la Sampdoria in casa contro l’Empoli, il Mantova nello scontro diretto con la Virtus Entella e il Pescara che lascia l’ultimo posto in classifica – sono proprio queste le squadre più rappresentate: la Sampdoria ha infatti Di Pardo e Pierini, mentre il Bari piazza Odenthal e Rao nella formazione tipo di giornata, con Hasa e Calabrese invece a tenere in alto i colori della Carrarese. Fra i pali invece spazio a quel Del Frate dell’Entella che ha tenuto in gioco la squadra fino all’ultimo. In avanti invece trovano spazio giocatori delle big come Palumbo, Francesco Gelli e Adorante.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la trentatreesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Portieri

1. Joronen (Palermo) 6.45 (32)

2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.27 (32)

3. Festa (Mantova) 6.25 (18)

4. Stankovic (Venezia) 6.20 (32)

5. Klismann (Cesena) 6.17 (33)