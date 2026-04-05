Serie B, il Palermo piega l'Avellino davanti agli occhi di Mattarella: finisce 2-0
Il Palermo riparte dopo la sosta con un successo fondamentale contro l’Avellino, mantenendo vive le speranze di aggancio ai primi posti. Al “Barbera”, davanti a 27.783 spettatori e anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i rosanero di Filippo Inzaghi mostrano compattezza, aggressività e identità.
I padroni di casa partono forte e sbloccano subito la gara: al 12’ Le Douaron recupera palla e lancia Palumbo, che con un destro preciso batte Daffara sul secondo palo. I rosanero controllano il primo tempo, mentre l’Avellino fatica anche a causa dell’espulsione di Izzo, arrivata nel finale di frazione dopo un doppio giallo.
Nella ripresa i padroni di casa amministrano il possesso e trovano anche il raddoppio con Le Douaron, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Il gol della sicurezza arriva comunque all’81’, quando Pohjanpalo serve Ranocchia che firma il 2-0 definitivo. Una vittoria importante che consente al Palermo di salire a quota 18 successi stagionali e restare in piena corsa: il distacco dal terzo posto, in attesa degli altri risultati, è ora minimo.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Domenica 5 Aprile
Ore 17:15
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Ore 19:30
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Lunedì 6 Aprile
Ore 12:30
Cesena-SudTirol
Ore 15:00
Bari-Modena
Catanzaro-Monza
Mantova-Virtus Entella
Reggiana-Pescara
Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15
Sampdoria-Empoli
Ore 19:30
Carrarese-Spezia
Classifica
Frosinone 68 (33 partite giocate)
Venezia 68 (32)
Monza 65 (32)
Palermo 64 (33)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Carrarese 39 (32)
Avellino 39 (33)
Sudtirol 38 (32)
Empoli 36 (32)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Sampdoria 34 (32)
Virtus Entella 34 (32)
Bari 31 (32)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (32)
Pescara 29 (32)
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