Serie B, il Palermo piega l'Avellino davanti agli occhi di Mattarella: finisce 2-0

Il Palermo riparte dopo la sosta con un successo fondamentale contro l’Avellino, mantenendo vive le speranze di aggancio ai primi posti. Al “Barbera”, davanti a 27.783 spettatori e anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i rosanero di Filippo Inzaghi mostrano compattezza, aggressività e identità.

I padroni di casa partono forte e sbloccano subito la gara: al 12’ Le Douaron recupera palla e lancia Palumbo, che con un destro preciso batte Daffara sul secondo palo. I rosanero controllano il primo tempo, mentre l’Avellino fatica anche a causa dell’espulsione di Izzo, arrivata nel finale di frazione dopo un doppio giallo.

Nella ripresa i padroni di casa amministrano il possesso e trovano anche il raddoppio con Le Douaron, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Il gol della sicurezza arriva comunque all’81’, quando Pohjanpalo serve Ranocchia che firma il 2-0 definitivo. Una vittoria importante che consente al Palermo di salire a quota 18 successi stagionali e restare in piena corsa: il distacco dal terzo posto, in attesa degli altri risultati, è ora minimo.

SERIE B - 33ª GIORNATA

Domenica 5 Aprile

Ore 17:15

Frosinone-Padova 2-0

25’ Raimondo, 29’ Gelli

Ore 19:30

Palermo-Avellino 2-0

12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

Lunedì 6 Aprile

Ore 12:30

Cesena-SudTirol

Ore 15:00

Bari-Modena

Catanzaro-Monza

Mantova-Virtus Entella

Reggiana-Pescara

Venezia-Juve Stabia

Ore 17:15

Sampdoria-Empoli

Ore 19:30

Carrarese-Spezia

Classifica

Frosinone 68 (33 partite giocate)

Venezia 68 (32)

Monza 65 (32)

Palermo 64 (33)

Catanzaro 52 (31)

Modena 50 (31)

Juve Stabia 45 (32)

Cesena 43 (32)

Carrarese 39 (32)

Avellino 39 (33)

Sudtirol 38 (32)

Empoli 36 (32)

Mantova 34 (32)

Padova 34 (32)

Sampdoria 34 (32)

Virtus Entella 34 (32)

Bari 31 (32)

Spezia 30 (32)

Reggiana 30 (32)

Pescara 29 (32)