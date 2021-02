Serie B, le probabili formazioni di Pescara-Venezia

Pescara e Venezia sono bagnate dallo stesso mare, ma la situazione di classifica è molto diversa e quest’oggi, con fischio di inizio alle ore 14, le due squadre si incontrano all’Adriatico per la quarta giornata di ritorno della Serie B. I ragazzi veneti di Paolo Zanetti navigano nelle zone nobili della classifica, al settimo posto con ben 35 punti e con una vittoria potrebbero inserirsi ancora meglio nelle posizioni buone per un piazzamento di prestigio nei playoff. Venezia che viene da quattro risultati ultimi consecutivi, martedì nel turno infrasettimanale ha battuto agevolmente la Cremonese per 3-1 e non perde dal 16 gennaio contro il Pordenone. Vittoria che servirebbe anche al Pescara e che manca agli abruzzesi dal 4 gennaio, contro la Reggiana in trasferta. Attenzione però perchè la squadra di Breda si è rinforzata nel mercato di gennaio e martedì sera nell’infrasettimanale ha fermaro sul 2-2 la prima della classe Empoli. Arbitra Illuzzi di Molfetta coadiuvato da Affatato e Trinchieri, quarto uomo Rapuano.

COME ARRIVA IL PESCARA- Breda conferma il 3-5-2 con la linea composta da Bocchetti, Sorensen e Scognamiglio. Sulle fascie ballottaggio Masciangelo-Nzita mentre dall’altra parte ci sarà Balzano. In mediana Valdifiori, Dessena e Tabanelli con le due punte Machin e Ceter.

Out Giannetti, Maistro, Memushaj e Busellato.

COME ARRIVA IL VENEZIA- In difesa, davanti al portiere Pomini, linea a 4 formata da Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni e uno tra Molinaro e Felicioli. In mediana Taugourdeau perno centrale con Fiordilino e Maleh mezze ali, davanti Aramu, Forte e Di Mariano ma attenzione all’inserimento di Esposito per un possibile 4-3-1-2. Tanti gli assenti per il: Vacca, il portiere Lezzerini, Bjarkason, Karlsson, Ala-Myllymaki, Rossi e Ferrarini.