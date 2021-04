Serie B, Monza-Cremonese - Pecchia si affida a Ciofani, Brocchi a Diaw

Partita di fondamentale importanza quella che si disputerà tra Monza e Cremonese. Importante soprattutto per i padroni di casa che inseguono la Serie A e che ultimamente hanno avuto qualche battuta d'arresto. Cremonese a 4 punti dalla zona play off che può sperare di rientrare tra le prime in caso di vittoria. Una partita sicuramente all'insegna dello spettacolo che promette scintille.

COME ARRIVA IL MONZA - Brocchi che deve fare i conti con numerose assenze tra le quali Balotelli, Gytkjaer e Maric. Rientrano Mota Carvalho e Carlos Augusto. Diaw dovrebbe essere confermato dal 1'. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 4-3-3 con Scozzarella in cabina di regia.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Pecchia dovrebbe optare per il 4-3-3. Assenti Bartolomei e Castagnetti. In mezzo al campo dovrebbero giocare Nardi, Gustafson e Valzania. In avanti tridente con Ciofani, Buonaiuto e Baez. Bianchetti e Terranova centrali di difesa con Fiordaliso e Valeri sulle corsie. Carnesecchi titolare in porta..