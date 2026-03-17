Serie B, Palermo-Juve Stabia: vespe nella tana rosanero con emergenza in attacco

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Sarà il signor Federico Dionisi di L’Aquila a dirigere la sfida tra Palermo e Juve Stabia, uno dei match più interessanti della trentunesima giornata del campionato di serie B. I rosanero, pur avendo perso 3-0 lo scontro diretto con il Monza, credono ancora nella possibilità di tornare in A senza passare dai playoff e l’accoglienza di tantissimi tifosi al ritorno dalla trasferta in terra brianzola ha galvanizzato i calciatori. Dal canto suo i campani, raggiunta virtualmente la salvezza, proveranno a blindare la miglior posizione in classifica sognando di giocarsi la massima serie tramite gli spareggi per la seconda stagione consecutiva.

COME ARRIVA IL PALERMO

Fatta eccezione per Ranocchia sono tutti disponibili per la sfida di questa sera che si disputerà in un Barbera popolato da non meno di 20mila spettatori. Mister Inzaghi, dopo la debacle contro il Monza, ha provato a caricare l’ambiente sostenendo che “se giochiamo come con i biancorossi andiamo in serie A: direttamente o attraverso i playoff”. Parole utili anche a risollevare il morale del gruppo. Sarà 3-4-2-1, con Pojhanpalo intoccabile in attacco sostenuto da Johnsen (favorito su Le Douaron) e Palumbo. In mediana potrebbe esserci una chance per Blin, mentre in difesa sembrano intoccabili Augello, Pierozzi, Bani e Magnani.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Ancora emergenza per il tecnico Abate, costretto a rinunciare al capitano Candellone. Da quando l’attaccante è fermo ai box per infortunio è evidente che le vespe stiano facendo fatica in termini realizzativi. Anche oggi sarà 3-5-2, con il rientro di Cacciamani dalla squalifica e Pierobon che potrebbe rappresentare una valida soluzione per far rifiatare uno tra Mosti e Leone. Due calciatori che stanno disputando un campionato ottimo e che stanno tirando la carretta dalla prima giornata. Terzetto difensivo formato da Bellich, Giorgini e Diakitè, uno degli ex della contesa. Out Gabrielloni per squalifica.