Serie B, Pescara-Lecce: in palio tre punti di platino, Coda sfida Galano

Partita aperta ad ogni tipo di pronostico quella che si giocherà questo pomeriggio tra Pescara e Lecce, due formazioni affamate di punti e che devono necessariamente portare a casa l'intera posta in palio per alimentare le rispettive speranze. I biancazzurri, rivitalizzati dallo 0-0 di Frosinone, non possono perdere ulteriore terreno rispetto ad una concorrenza che inizia a scappare, i giallorossi sono distanti dalla zona promozione diretta ma l'Empoli rallenta e si può ancora sperare nell'impresa. Arbitrerà l'incontro il signor Robilotta.

COME ARRIVA IL PESCARA

Conta agli assenti in casa Pescara, in conferenza stampa il tecnico Gianluca Grassadonia ha fatto il punto della situazione con estrema chiarezza: Tabanelli si è fermato ieri mattina per un problema al quadricipite e non è stato inserito nell'elenco dei convocati, Balzano e Memushaj non sono al top ma dovrebbero essere schierati dal primo minuto, per Bocchetti sarà decisivo il provino di questa mattina in presenza dello staff medico. Mancheranno sicuramente Rigoni, Riccardi, Ceter e Sorensen. E così una retroguardia praticamente da inventare, con Scognamiglio e Bellanova in rampa di lancio e Nzita che prova a scalare posizioni nelle gerarchie. In mediana spazio a Busellato, elemento di fiducia del mister dai tempi di Foggia e calciatore capace di garantire maggiore copertura. Galano potrebbe essere l'unica punta, ma scalpita Niccolò Giannetti che, ormai, non segna da un anno e tre mesi. Ultima rete nel dicembre del 2019 in un Cittadella-Salernitana finito 4-3, match in cui al 95' sbagliò un gol a porta vuota. Da quel momento in poi l'involuzione, con la chance di Pescara che potrebbe essere l'ultima per tornare ad essere decisivo.

COME ARRIVA IL LECCE

Difesa praticamente da inventare per Eugenio Corini. Non ci saranno, infatti, Adjapong, Dermaku, Pisacane e Calderoni. Potenzialmente quattro titolari che potrebbero ben figurare anche in categorie superiori. E così si ricompone la coppia del girone d'andata: al fianco di Lucioni ci sarà Meccariello, con Maggio e Zuta sulle corsie esterne. Per fortuna dei giallorossi, però, negli altri reparti c'è abbondanza: Henderson è in vantaggio su Paganini e presidierà la corsia di destra (ma è stato provato anche come mezzala di inserimento nel 4-3-1-2), Mancosu dovrebbe agire alle spalle di Coda e Stepinski sebbene Rodriguez stia dimostrando di essere pronto per giocare dall'inizio. Ormai defilato Pettinari che, a gennaio, fu accostato proprio al Pescara. Tachtsidis resta intoccabile in mediana, è lui il fulcro del centrocampo pugliese.