Serie B, Pisa-Virtus Entella: ultimo tango all'Arena. I Diavoli Neri salutano la cadetteria

vedi letture

Ultimi novanta minuti di Serie B con tutte le squadre contemporaneamente in campo alle 14:00, orario fisso di questo rush finale del torneo cadetto, per decretare i verdetti definitivi della stagione regolare prima di lasciar spazio alla coda playoff e agli eventuali playout. All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani una sfida che ha poco o nulla da dire ai fini della classifica tra il Pisa, aritmeticamente salvo da una giornata senza possibilità di accedere agli spareggi promozione e la Virtus Entella, già retrocessa da tre. Nella passata stagione la formazione ligure fece il colpo grosso imponendosi per 2-0 grazie alle reti segnate da De Luca e Toscano. Direzione arbitrale affidata a Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Laudato.

COME ARRIVA IL PISA - Rispetto alla pirotecnica sconfitta (4-3) di Brescia, affrontata senza undici giocatori, tornano a disposizione Gucher e Mazzitelli, al rientro dal turno di squalifica e pronti a riprendersi una maglia da titolare. D’Angelo rischia però di dover fare a meno di Lisi, infortunatosi e costretto a uscire pochi minuti di distanza dal suo ingresso sul prato del Rigamonti. Difficilmente il tecnico nerazzurro riuscirà a recuperare qualcuno dal lungo elenco di indisponibili che comprende Caracciolo, Varnier, Beghetto, Siega, Soddimo, Palombi, Vido e Masucci, oltre a Marconi che deve scontare ancora nove delle dieci giornate di squalifica inflitte dalla Corte Federale d’Appello.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Esattamente un girone fa l’ultimo successo in campionato, proprio contro il Pisa ribaltato da Brunori Sandri e Koutsoupias. Da quel momento si è spenta la luce con un girone di ritorno che definire disastroso sarebbe un eufemismo: sei pareggi e dodici sconfitte che hanno condannato i Diavoli Neri al ritorno in Serie C dopo sole due stagioni. Volpe deve fare la conta per schierare una formazione dignitosa dovendo fare a meno anche del miglior marcatore Matteo Mancosu costretto al forfait contro il Chievo dopo una ventina di minuti, giusto in tempo di segnare il suo sesto gol con dedica speciale per il fratello Marco.