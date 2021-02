Serie B, recupero 16^ giornata: le formazioni ufficiali di Pisa-Frosinone

vedi letture

Al via alle 14:00 il recupero della 16^ giornata del campionato, che opporrà, all' "Arena Garibaldi", Pisa e Frosinone: il match, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 30 dicembre, fu rinviato su richiesta della truppa ciociara, colpita dal Covid-19.

Proprio la formazione ospite, ripropone lo schema ad albero di natale voluto da Nesta nell'ultimo confronto, perso a Empoli, mentre l'assetto tattico dei locali pare essere orientato sul 3-5-1-1. In panchina il fresco acquisto nerazzurro Beghetto, ex di turno, mentre i ciociari non disporranno dei nuovi elementi arrivati a gennaio.

Le formazioni ufficiali:

PISA (3-5-1-1): Gori; Pisano, Meroni, Caracciolo; Birindelli, De Vitis, Gucher, Mazzitelli, Siega; Soddimo; Marconi

FROSINONE (4-3-2-1): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Gori; Tribuzzi, Rohden; Novakovich.