Serie B, Reggiana-Pescara: primo scontro salvezza del 2021

Torna in campo la Serie B che quest’oggi disputa la diciassettesima giornata, la prima di questo nuovo 2021. Alle 18 sarà il turno di Reggiana e Pescara bagnare il nuovo anno, alla caccia di un riscatto dopo il recente periodo opaco che ha portato le due squadre nelle zone meno nobili della classifica. La Reggiana non vince da inizio dicembre, e ha raccolto ben quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite, scivolando al quintultimo posto in classifica. Non se la passa certamente meglio il Pescara che però dall’arrivo di Roberto Breda a fine novembre ha ritrovato qualche risultato positivo, anche se ha chiuso l’anno con tre punti nelle ultime cinque. L’arbitro della sfida sarà il signor Meraviglia, assistito da Bindoni e Sechi, con Ros quarto uomo.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Qualche assenza per mister Alvini che deve fare a meno del portiere titolare Cerofilini, out per squalifica e domani farà esordire Venturi tra i pali pronto a guidare la difesa a tre formata da Ajeti, che ritrova una maglia da titolare, e Gyamfi e Martinelli. A centrocampo il tecnico della Reggiana dovrebbe affidarsi a Muratore e Varone in mediana, con Kirwan e Libutti sulle fasce. Davanti, a sostegno di Kargbo ecco Radrezza e Voltan.

COME ARRIVA IL PESCARA - Tante assenze anche per mister Breda, che perde pedine importanti come Bocchetti, Asencio e Capone. Con Fiorillo tra i pali, Breda ha qualche ballottaggio in difesa, dove Balzano è favorito sul giovane Guth per completare il reparto con l’ex Chievo Jaroszynski e Scognamiglio. A centrocampo il tecnico del Delfino dovrebbe schierare larghi sulle fasce Bellanova e Nzita, favorito su Masciangelo, con Valdifiori in regia coadiuvato da Memushaj e Busellato. Davanti, non c’è Capone come detto, e alle spalle di Ceter ci sarà Galano.