Serie B, Reggina-Empoli: Baroni recupera Di Chiara e Šitum

Calcio d'inizio alle ore 19:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 26ª giornata della Serie BKT 2020/2021 la Reggina di Marco Baroni affronta l'Empoli del tecnico Alessio Dionisi presso lo Stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria.

COME ARRIVA LA REGGINA - Gli amaranto sono attualmente al 12° posto in classifica della Serie B con 32 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto 4-1 fuori casa contro la SPAL (SPAL 2013 vs Reggina 1914 1-4, 27 febbraio 2021).

Baroni, che recupera Di Chiara ed il croato Šitum, dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con l'italo-brasiliano Nícolas in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Delprato, Loiacono, dal brasiliano naturalizzato polacco Thiago Cionek e Liotti. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Crisetig e Crimi, agiranno, sempre da destra a sinistra, l'honduregno di passaporto italiano Rivas, l'italo-nigeriano Folorunsho ed Edera. In attacco, come unico riferimento, Montalto.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Gli azzurri, che occupano momentaneamente il 1° posto in classifica con 46 punti, sono reduci dal pareggio casalingo 1-1 contro il Venezia (Empoli FC vs Venezia FC 1-1, 26 febbraio 2021).

Dionisi, il quale deve fare a meno di tre calciatori (Bandinelli, il greco Nikolaou e lo sloveno Štulac), sembra orientato a proporre il rodatissimo 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Fiamozzi, Romagnoli, Casale e Parisi. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno lo svizzero Haas, Damiani e Ricci (in ballottaggio a causa di un guaio fisico con Crociata). Davanti, alle spalle del tandem formato da Mancuso e La Mantia. vestirà i panni del trequartista macedone naturalizzato svizzero Bajrami.