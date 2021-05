Serie B, Reggina-Frosinone: al "Granillo" la prima volta di un arbitro donna

Al "Granillo" di Reggio Calabria va in archivio la stagione 2020/21 di Serie B con un ininfluente scontro tra Reggina e Frosinone, due squadre già sicure della salvezza e allo stesso tempo impossibilitate ad agguantare la zona Playoff. Una delle maggiori attrazioni della gara odierna è rappresentata dall'esordio in cadetteria per un arbitro donna: a dirigere la contesa sarà infatti la sig.ra Maria Marotta della sezione di Sapri, primo volto femminile a gestire una sfida nella seconda serie del nostro calcio.

COME ARRIVA LA REGGINA - Imbattuta da otto partite (tre vittorie e cinque pareggi), la selezione amaranto guidata da Marco Baroni vuole chiudere in bellezza un'annata positiva dal punto di vista dei risultati: i calabresi sono attualmente decimi in graduatoria con 50 punti e non perdono in casa dal 2 marzo scorso (0-3 con l'Empoli). Mancherà lo squalificato Stavropoulos, tra gli altri non ci sarà neppure Menez: difficile ipotizzare una probabile formazione, quasi certamente sarà concesso spazio ai giocatori che hanno trovato meno minutaggio nel corso della stagione con possibile avvicendamento anche tra i pali.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Un campionato disputato ben al di sotto delle aspettative, ma quantomeno è stata centrata la salvezza diretta: alle 14 via all'ultima uscita per i ciociari di Fabio Grosso, che sarà costretto a fare a meno di Kastanos, Maiello, Curado, Ariaudo e D'Elia. Anche nelle fila della squadra laziale, essendo la partita odierna priva di alcun significato, potrebbero giocare fin dal primo minuto i calciatori poco impiegati durante l'anno: i giallazzurri, attualmente dodicesimi in classifica a quota 47 punti, sono in serie positiva da tre partite (due vittorie ed un pareggio).