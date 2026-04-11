Serie B, risultati della 34ª giornata: sorridono Samp e Juve Stabia. L'Entella ferma la capolista
Con il big match dello 'Stirpe', nella serata di ieri, ha preso il via la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, quando sono attesi gli ultimi tre confronti.
Intanto, però, si sono conclusi i primi quattro match di questo sabato cadetto, che hanno visto la Virtus Entella rimettere in piedi la gara contro la capolista Venezia, fermata sull'1-1, stesso risultato che è emerso tra SudTirol e Modena. Il 'Menti', invece, torna a essere il fortino della formazione di casa, perché la Juve Stabia ha riassaporato i tre punti battendo il Cesena sul 2-0; vanificato, infine, il gol di Di Nardo, che aveva portato in vantaggio il Pescara. La Sampdoria è riuscita nella rimonta.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Sabato 11 aprile
Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Frosinone 69
Monza 66*
Palermo 65
Catanzaro 53**
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Avellino 39*
Mantova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34*
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30*
* una gara in meno
** due gare in meno