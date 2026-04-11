Serie B, risultati della 34ª giornata: sorridono Samp e Juve Stabia. L'Entella ferma la capolista

Con il big match dello 'Stirpe', nella serata di ieri, ha preso il via la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, quando sono attesi gli ultimi tre confronti.

Intanto, però, si sono conclusi i primi quattro match di questo sabato cadetto, che hanno visto la Virtus Entella rimettere in piedi la gara contro la capolista Venezia, fermata sull'1-1, stesso risultato che è emerso tra SudTirol e Modena. Il 'Menti', invece, torna a essere il fortino della formazione di casa, perché la Juve Stabia ha riassaporato i tre punti battendo il Cesena sul 2-0; vanificato, infine, il gol di Di Nardo, che aveva portato in vantaggio il Pescara. La Sampdoria è riuscita nella rimonta.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 34ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Palermo 1-1

75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)

Juve Stabia-Cesena 2-0

52' Varnier, 63' Carissoni

Pescara-Sampdoria 1-2

45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)

SudTirol-Modena 1-1

21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)

Virtus Entella-Venezia 1-1

13' Haps (V), 61' Guiu (E)

Sabato 11 aprile

Ore 17:15 - Avellino-Catanzaro

Ore 19:30 - Monza-Bari

Domenica 12 aprile

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 17:15 - Spezia-Mantova

Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 72

Frosinone 69

Monza 66*

Palermo 65

Catanzaro 53**

Modena 51*

Juve Stabia 48

Cesena 44

Carrarese 42*

Südtirol 40

Sampdoria 40

Avellino 39*

Mantova 37*

Empoli 36*

Virtus Entella 35

Bari 34*

Padova 34*

Pescara 32

Reggiana 30*

Spezia 30*

* una gara in meno

** due gare in meno