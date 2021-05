Serie B, SPAL-Cremonese: Rastelli mira ai playoff, con lo sguardo a Chievo e Brescia

Lo stadio Paolo Mazza fa da teatro al match tra SPAL e Cremonese, valido per l'ultima giornata di Serie B. La squadra di Rastelli oggi si gioca l'ingresso ai playoff, consapevole del fatto che il destino non è nelle sue mani: infatti, i biancazzurri dovranno confidare in un passo falso di una tra Chievo e Brescia per accedere alla post-season. A patto che, ovviamente, non arrivi una sconfitta contro la Cremo, condizione minima essenziale per mantenere viva la speranza. I lombardi, dal canto loro, aleggiano tranquillamente a metà classifica e non hanno più nulla da chiedere al campionato. Arbitrerà l'incontro Giacomo Camplone di Pescara.

COME ARRIVA LA SPAL - La vittoria contro la Reggiana ha ridato respiro ai ferraresi e interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive. Nonostante ciò, Rastelli cambierà diversi interpreti nel suo 3-5-2, anche per sopperire ai tanti impegni ravvicinati: in porta tornerà Berisha, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Okoli, Tomovic e Ranieri. Sugli esterni spazio a Sernicola e Sala, con Segre, Viviani e Mora in mediana. In attacco aperto il ballottaggio tra Floccari e Paloschi per affiancare Asencio. Unico indisponibile Valoti.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Non convocati tra le fila dei grigiorossi Alfonso, Celar, Coccolo, Crescenzi, Ravanelli e Valeri. Nel 4-3-2-1 di Pecchia ci sarà Carnesecchi tra i pali. Bianchetti-Terranova dovrebbe essere la coppia di centrali difensivi, con Fiordaliso e Valeri ai lati. In mediana Gustafson sarà coadiuvato da Bartolomei e Valzani, mentre davanti Gaetano e Strizzolo agiranno alle spalle dell'unica punta Colombo, che potrebbe far rifiatare Ciofani.