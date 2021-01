Serie B, Venezia-Cittadella: tempo di primi bilanci, derby veneto al giro di boa del campionato

Termina con la 19ªgiornata di campionato il girone d'andata per la Serie BKT, un turno spalmato su quattro giorni e iniziato ieri con l'anticipo tra Virtus Entella e Pisa. Sei le gare in programma quest'oggi, tra le quali spicca il derby tra Venezia e Cittadella nella cornice dello stadio "Pier Luigi Penzo" del capoluogo veneto. Continua il momento delicato per i padroni di casa, a secco di vittorie da sei turni e scivolati in decima posizione in classifica, fuori dalla zona play-off. Decisamente tutt'altra situazione in casa Cittadella, che con con sei vittorie negli ultimi otto incontri è salito in seconda posizione solitaria, distante soli quattro punti dalla capolista Empoli con una partita in meno rispetto ai toscani. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra l'incontro il sig. Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA IL VENEZIA - "La squadra vuole uscire da questa situazione, vedo negli occhi dei giocatori la voglia di tornare alla vittoria. Non ci sono cali fisici o di gioco, c’è un calo di risultati ma siamo convinti che questo periodo stia per finire. Il Cittadella si presenterà al "Penzo" da seconda in classifica e ciò significa che è una squadra forte, ben allenata e con grande mentalità". Così Paolo Zanetti ha presentato il derby contro i granata, un match in cui il tecnico di Valdagno dovrà fare a meno di ben otto elementi: Ferrarini, Vacca, Rossi, Myllymaki, Bjarkason, Karlsson, Marino e Fiordilino (squalificato). Rientra Maleh, ceduto ufficialmente alla Fiorentina ma parcheggiato fino a Giugno in laguna: il prossimo giocatore viola ha chance di partire titolare, ma al momento sembra più probabile una mediana a due composta da Taugourdeau e Crnigoj. In questo caso pronto Di Mariano sulla trequarti con Aramu e Johnsen alle spalle dell'unica punta Forte. In difesa il ballottaggio è tra Molinaro e Felicioli, con l'ex Frosinone in vantaggio. Confermato Mazzocchi sulla destra, in caso di ripensamenti Ceccaroni sarà dirottato in fascia con l'inserimento di Svoboda in coppia con Modolo al centro della difesa davanti a Lezzerini. Prima chiamata per il giovane centrocampista della Primavera Samuele Marchesan.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - "Andiamo a giocare contro una squadra che ha dimostrato il suo valore e che ha idee, mi aspetto una sfida in cui prevarrà chi avrà maggiori motivazioni. La nostra crescita andrà comprovata dal nostro atteggiamento nel saper interpretare le partite, dobbiamo avere la capacità di tirare fuori la malizia e il mestiere che servono per fare risultato". In cerca di conferme mister Roberto Venturato, che per la gara contro il Venezia può fare affidamento sulla rosa al completo: tutti negativi i tamponi rapidi effettuati nella giornata di ieri al gruppo squadra. Torna Davide Adorni dopo il turno di squalifica scontato contro l'Ascoli, e si riprende il posto al centro della difesa in coppia con Perticone. Verso la riconferma Maniero tra i pali (dopo la guarigione dal Covid) e Donnarumma a sinistra, Benedetti insidia Ghiringhelli sulla fascia destra. Branca può far rifiatare Gargiulo in mediana, Proia e Iori vanno verso la sesta partita consecutiva da titolari. Ballottaggio D'Urso-Vita sulla trequarti, in vantaggio il classe '97 scuola Roma. Possibile turno di riposo per Tsadjout, diffidato: se così fosse, va verso l'impiego dal 1' Rosafio nel tandem offensivo al fianco di Ogunseye. Tra i convocati anche l'ultimo arrivato Baldini, giunto in Veneto dopo un anno e mezzo disputato tra le fila dell’ Alma Juventus Fano in Serie C.