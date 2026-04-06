Serie B, Venezia-Juve Stabia: Adorante contro Gabrielloni, Haps convocato ma in dubbio

Vincere per continuare a rimanere saldamente incollati al primo posto, questo l'obiettivo del Venezia di Giovanni Stroppa in una lotta al vertice apertissima soprattutto dopo il successo di ieri del Palermo. Quattro squadre in quattro punti, lagunari in testa insieme al Frosinone ma dietro i rosanero ed il Monza che oggi sarà impegnato sul difficile campo di Catanzaro hanno tutte le carte in regola per lottare per la promozione diretta. Come del resto anche lo stesso Venezia, una delle squadre che gioca il miglior calcio in questo campionato di Serie B con un esperto di promozioni come Giovanni Stroppa. Di contro arriva una Juve Stabia che sta lottando per mantenere un posto playoff nonostante un periodo caratterizzato dalle tante assenze e con qualche passo falso, ma grande lavoro dell'esordiente Ignazio Abate in panchina. 0-0 il risultato del match d'andata, probabilmente sarà un'altra partita questo pomeriggio.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Giovanni Stroppa ha a disposizione tutti i titolari per questa importante sfida di Pasquetta al Penzo. L'unico dubbio riguarda Haps, l'esterno del Suriname è stato convocato per la sfida ma probabilmente rimarrà in panchina ed al suo posto sulla sinistra spazio per Richie Sagrado. Pochi dubbi davanti, non si tocca la coppia offensiva formata da Yeboah e dal grande ex di giornata Andrea Adorante. In mezzo al campo Kike Perez e Doumbia ad affiancare Busio.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Un solo dubbio per Abate riguardo il centrocampo, non ci sarà sicuramente Kevin Zeroli mentre prova a recuperare Leone per accomodarsi in cabina di regia con ai lati Mosti e Correia mentre sugli esterni si riparte ovviamente da Cacciamani e Carissoni. C'è Gabrielloni davanti che sarà affiancato da Alvin Okoro, quest'ultimo è passato dal settore giovanile proprio del Venezia senza mai esordire in prima squadra e nell'ultima giornata contro lo Spezia ha trovato il suo primo gol in Serie B.