Serie B, Venezia-Lecce: big match al Penzo

vedi letture

Delicata sfida in ottica promozione al Penzo tra Venezia e Lecce. Gli arancioneroverdi sono in quarta posizione con 46 punti a pari merito proprio con i giallorossi. Una sfida che si preannuncia elettrizzante e ricca di colpi di scena. Le due formazioni si sono affrontate 21 volte nel campionato di Serie B: il bilancio vede una prevalenza di pareggi, 8, a fronte di 7 successi del Lecce e di 6 vittorie del Venezia. Fischio d'inizio alle ore 17. L'arbitro è Ayroldi della sezione di Molfetta

COME ARRIVA IL VENEZIA - I lagunari, dopo il pari contro l'Ascoli, cercano riscatto in casa, ma l'avversario è tosto. Probabile il 4-3-1-2 con Aramu alle spalle del duo d'attacco formato da Forte e Johnsen. Così l'allenatore Paolo Zanetti prima della gara: "Sarà una partita difficilissima, se abbiamo della rabbia dentro, la dobbiamo tirare fuori martedì. Con l’Ascoli abbiamo fatto una prestazione straordinaria, abbiamo dominato costruendo almeno 20 occasioni per fare gol. Ora avremo il Lecce e poi il Monza prima della pausa, dobbiamo essere all’altezza degli scontri diretti perchè ora i punti pesano. Coi giallorossi dovremo metterli in difficoltà, come abbiamo fatto nella gara d’andata".

COME ARRIVA IL LECCE - I salentini, dopo aver sconfitto il Chievo, sognano il colpaccio per rilanciarsi definitivamente in ottica promozione ed insidiare il Monza. Sarà 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle di Pettinari e Coda, non al meglio per un problema fisico. Così l'allenatore Eugenio Corini prima della gara: "I lagunari sono una squadra forte e la classifica lo certifica, è una concorrente diretta, sta facendo molto bene e ha giocatori di grande qualità. Difendono bene e questo li ha portati a giocarsi la serie A. Sarò uno scontro diretto, li rispettiamo perché sono una squadra forte. Cercheremo sempre di spingere al massimo e lavorare per l’obiettivo che sogniamo tutti".