Serie B, Venezia-Pordenone: friulani in cerca di punti salvezza

Calcio d'inizio alle ore 14:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 37ª giornata della Serie BKT 2020/2021 il Venezia del tecnico Paolo Zanetti affronta il Pordenone del tecnico Maurizio Domizzi presso lo Stadio "Pier Luigi Penzo".

COME ARRIVA IL VENEZIA - Gli arancioneroverdi sono attualmente al 5° posto in classifica della Serie B con 57 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno pareggiato 2-2 fuori casa contro il Pisa (Pisa SC 1909 vs Venezia FC 2-2, 4 maggio 2021).

Zanetti, che affronta per la prima volta in carriera Domizzi, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con il portiere finlandese Mäenpää in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Mazzochi, Cremonesi, Ceccaroni e Felicioli. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato dall'italo-marocchino Maleh, dal francese Taugourdeau e dello sloveno Crnigoj. In attacco il tridente formato da Aramu, Forte e Di Mariano.

COME ARRIVA IL PORDENONE - I neroverdi, che occupano momentaneamente il 15° posto in classifica con 41 punti, sono reduci dalla sconfitta casalinga 2-1 contro la Salernitana (Pordenone Calcio vs US Salernitana 1919 1-2, 4 maggio 2021).

Domizzi, il quale vuole interrompere la striscia di due sconfitte consecutive, sembra orientato ad optare per un 4-3-1-2 con Perisan tra i pali. Linea difensiva, de destra a sinistra, composta da Berra, Vogliacco, Bassoli e Falasco. In mediana, sempre da destra a sinistra, formata da Misuraca, Calò e Scavone. Davanti, alle spalle del tandem composto dal polacco Musiolik e Ciurria, vestirà i panni del trequartista Zammarini.