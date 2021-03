Serie B, Virtus Entella-Ascoli: snodo cruciale nella corsa salvezza

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

27ªgiornata alle porte per le squadre di Serie BKT, settima gara in poco più di un mese che alimenta il tour de force in programma fino alla sosta per le Nazionali di fine Marzo. Tra le sette gare in programma quest'oggi, anche la delicatissima sfida salvezza del "Comunale" di Chiavari tra Virtus Entella ed Ascoli: i punti ottenuti contro Brescia e Lecce hanno permesso ai padroni di casa di interrompere una sequela infelice di ben cinque sconfitte consecutive che hanno fatto ripiombare i "Diavoli Neri" sul fondo della classifica con 19 punti. Solo tre lunghezze in più per i marchigiani, reduci da cinque gare senza vittorie (ultima la sconfitta casalinga contro il Pisa) che non lasciano di certo dormire sonni tranquilli alla formazione bianconera. Chance importante per entrambe per provare ad emergere dai bassifondi ed evitare che il gap con le dirette avversarie possa incrementare irrimediabilmente. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA L'ENTELLA - "Gara fondamentale ma dobbiamo rimanere sereni e cercare di mettere in campo le nostre qualità. La prestazione di Lecce ci ha dato fiducia e convinzione, mi aspetto una partita giocata con passione. Ho tanti bei ricordi dell'anno trascorso ad Ascoli, voglio salutare la città e tutti i tifosi, quelli veri, che hanno saputo apprezzare il lavoro svolto". Match speciale per Vincenzo Vivarini, pronto a fare uno sgambetto ai marchigiani guidati nel campionato cadetto nella stagione 2018/2019. Il tecnico abruzzese deve rinunciare agli infortunati Mazzocco, Cleur e Rodriguez e va verso la riconferma dell'11 titolare che ha ben figurato al "Via del Mare": Chiosa recupera dal fastidio muscolare accusato a Lecce e dovrebbe essere regolarmente schierato al centro della difesa in coppia con Pellizzer, resta in pre-allarme Poli. Il reparto arretrato davanti a Russo è completato da De Col e Costa, che agiranno sulle corsie laterali. Linea mediana composta da Brescianini, Paolucci e Koutsoupias con Schenetti a supporto delle punte Brunori (in vantaggio su Mancosu e De Luca) e Capello.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "Chiaramente con l’Entella è uno scontro diretto che dobbiamo affrontare col piglio giusto e con cattiveria, abbiamo l’obbligo di ripartire. L'ambiente è concentrato, siamo tutti sul pezzo, ognuno nel suo ruolo lavora per centrare l’obiettivo". Fiducioso Andrea Sottil in vista della delicata sfida salvezza del "Comunale". Il tecnico piemontese non può contare su Avlonitis (gastroenterite), Pucino (problema muscolare) e Charpentier. Assente anche lo squalificato Saric, out per scelta tecnica Cavion, Vellios e Lico. Torna tra i convocati, invece Kragl ma il favorito sulla corsia di sinistra è D'Orazio, con Pinna, Brosco e Quaranta a completare il pacchetto di difesa davanti a Leali. A centrocampo spazio ad Eramo, Danzi e Buchel (favorito su Caligara), mentre Sabiri dovrebbe avanzare il suo raggio d'azione e posizionarsi sulla trequarti. In attacco Dionisi sembra sicuro di una maglia, Bajic in vantaggio sulla concorrenza per affiancare l'ex Frosinone.