SharksSummerTour per il Crotone. Amichevoli in Spagna contro Alcorcon e Granada

Prestigiosa tournée internazionale per il Crotone che, una volta concluso il ritiro al fresco della Sila, volerà in Spagna dal 27 luglio all’1 agosto per impreziosire la pre-season con due amichevoli internazionali.

Il quartier generale nel paese iberico sarà il “La Cala Resort” a Malaga, nell’affascinante regione dell’Andalusia, già meta di importanti ritiri e amichevoli delle più blasonate squadre del panorama internazionale: qui mister Modesto e i suoi ragazzi soggiorneranno e proseguiranno la preparazione agli impegni ufficiali allenandosi quotidianamente.

Il primo impegno in calendario è per il 28 luglio (ore 19) all’Estadio Jose Burgos Quintana di Coín contro l’Alcorcón, squadra che milita nella Segunda División.

Quattro giorni dopo (1 agosto, ore 18) gli squali affronteranno al Marbella Football Center un avversario di assoluto prestigio, il Granada, che nell’ultima edizione dell’Europa League è stato eliminato soltanto ai Quarti dalla finalista Manchester United.