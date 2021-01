Sirene dalla B per Moncini del Benevento. Ci pensano Empoli e ChievoVerona

Dopo aver trovato poco spazio al Benevento (8 presenze fra Campionato e Coppa Italia) l’attaccante Gabriele Moncini sembra destinato a continuare la propria stagione in Serie B. Il classe ‘96 infatti piace ad almeno due club della serie cadetta come ChievoVerona ed Empoli. Quest’ultimo club, come riporta La Gazzetta dello Sport, si muoverebbe su Moncini solo qualora dovesse partire Leonardo Mancuso finito nel mirino del Crotone in Serie A.