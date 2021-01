Spal, Marino: "Abbiamo dimostrato di volere la vittoria. Frosinone squadra tosta"

vedi letture

La vittoria in rimonta sul Frosinone ha regalato alla Spal un ottimo inizio d'anno, riscattando le due sconfitte nelle partite del periodo natalizio. Al termine della gara dello Stirpe mister Pasquale Marino ha commentato ai cronisti presenti la prestazione della squadra:

"Nel primo tempo abbiamo cercato di fare la partita ma all'inizio del secondo tempo non siamo entrati molto bene in campo. Man mano, però, abbiamo dimostrato di volere la vittoria, negli ultimi 20 minuti abbiamo creato tante opportunità al cospetto di un Frosinone che, come avevo detto, mi aveva fatto una buona impressione contro il Pordenone. Il Pordenone oggi ha vinto a Salerno, quindi significa che avevano fatto una grande partita. Oggi si sono dimostrati una squadra tosta nonostante le assenze."

Che valore dà a questa vittoria?

"E' importante per il morale perché quando ci sono questi momenti i ragazzi hanno tanta voglia di superare il periodo negativo, e si può sbagliare facendosi prendere dalla frenesia perdendo un po' di lucidità. Oggi è andata bene, sono felice. Ora ci godiamo qualche giorno di riposo e poi torneremo a lavorare con più entusiasmo. Sono contento anche per Paloschi che ha fatto gol. Questo gruppo ha dimostrato che quando gioca è una squadra competitiva. Qualche battuta a vuoto l'abbiamo avuta, ma ci può stare."

Tante gare ravvicinate sono state impegnative.

"E' difficile per tutti, non solo per noi. E' difficile in particolare per le squadre che devono fare campionati di vertice e spesso si trovano ad affrontare avversari che si chiudono, chi gioca su due risultati può essere avvantaggiato. Credo che la vittoria di oggi ci darà morale, è stata molto importante."

Che effetto le ha fatto tornare a Frosinone?

"Li avevo già incrociati qualche volta, mi fa sempre piacere perché abbiamo fatto un campionato di vertice, vincendo 21 partite su 42, non era tutto da buttare. Purtroppo siamo incappati in una sconfitta ai play-off, in maniera rocambolesca, ma vincere una partita su due è un risultato non così facile."

Ora una breve sosta in cui i giocatori dovranno ricaricare le batterie.

"Il periodo della sosta è poco ma è importante arrivarci con una vittoria dopo le due sconfitte. Questo è notevole dal punto di vista del morale, consentirà ai ragazzi di rilassarsi un poco perché quando torniamo abbiamo subito l'impegno in Coppa Italia e a seguire il campionato. Dovremo ritrovarci bene, con la voglia di migliorarci".