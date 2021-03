Spal, Rastelli dopo la vittoria sul Cittadella: "Soddisfatto per la prestazione, Floccari un esempio"

Il tecnico della Spal, Massimo Rastelli, dopo la vittoria contro il Cittadella, ha dichiarato in conferenza stampa al termine della gara: “Ci tenevo tantissimo ad iniziare con una vittoria, sono contentissimo. Una grande emozione per me oggi, in un match molto delicato contro un avversario ostico. Sono davvero molto soddisfatto per la prestazione, abbiamo lottato su ogni pallone. Oggi era fondamentale portare a casa la vittoria. Sappiamo che dobbiamo offrire un calcio diverso, ma in partite così delicate dove sei pressato sin dai primi minuti è difficile giocare meglio, però a me interessava la reazione e abbiamo preso i tre punti con intensità. Il primo mattoncino per una costante risalita. Abbiamo preparato una gara sapendo di poter avere delle difficoltà, ma credevamo nel risultato, attenti prima a non concedere niente all’avversario per poi ripartire e strappare il campo. Con umiltà possiamo scalare la classifica.”. Ha poi concluso soffermandosi sulla prestazione di Floccari: “Lo ringrazio, è un grande uomo. Non era al massimo della condizione, ma ha corso per 85 minuti e l’ho dovuto sostituire alla fine. È un esempio per tutti, per me è una fortuna avere un giocatore come lui in squadra.”.