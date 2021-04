SPAL, Rastelli: "La gara con il Brescia sarà fondamentale in ottica delle altre rimanenti"

vedi letture

Valoti, Vicari, Valoti, Viviani e Tumminello (aggregato alla Primavera): questo gli assenti della SPAL quando la ripresa del campionato è ormai prossima.

Domani gli estensi affronteranno il Brescia, e di questo ne ha parlato in conferenza il tecnico Massimo Rastelli: "La sosta ci ha permesso di lavorare sugli aspetti nei quali la squadra deve crescere e migliorare, ma ho visto intensità e impegno da parte di tutti: è stato un lavoro proficuo che mi auguro di vedere domani in campo. Abbiamo gli indisponibili, speravamo di recuperarli ma così non è stato, non so però dare tempistiche circa la loro ripresa: abbiamo quindi lavorato su più situazioni, tanto sono ben impressi i principi cui dobbiamo attenerci. Voglio attenzione in fase di non possesso, aggressività e gioco di attacco, deve venire fuori l'ottima qualità di questo gruppo. E voglio anche un buona testa, il recupero mentale in queste ultime quattro gare sarà fondamentale, e anche in tal senso dico che è necessario recuperare tutto l'organico. Ricordo che giocheremo sempre alle 14:00, farà anche molto caldo".

Chiaramente le defezioni saranno compensate: "Dalla Primavera porterò il centrocampista Attis, sarà con noi, si è allenato ed è di ottima prospettiva. Prenderà parte alla trasferta di Brescia".

Andando poi all'avversario: "Il Brescia si gioca le ultime chances per entrare nei playoff, ma noi non pensiamo di essere tranquilli, quindi vogliamo fare una gara di livello. E' una partita fondamentale per proseguire poi in questo finale e arrivare dove vogliamo arrivare. Ed è ovvio che tutti devono dare qualcosa in più, lavoriamo molto sull'interscambio dei reparti e sull'organizzazione, dobbiamo far leva su questo, anche per limitare al massimo l'avversario: noi scendiamo in campo per vincere, e basta. Non esistono risultati minimi, si deve puntare al massimo".

Conclude: "Tutti vogliamo tornare in A, ci ho allenato e vorrei rifarlo, ma le vittorie vanno conquistate sul campo, nessuno regala nulla".