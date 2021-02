Spal-Reggina 1-4, le pagelle: attacco ospite stellare, ingenuità pazzesca di Mora

SPAL-REGGINA 1-4

Marcatori: 16' Rivas, 19' Montalto, 50' Rivas, 54' Esposito, 68' Folorunsho

SPAL

Berisha 5,5 - Difficile dar di più ad un portiere che subisce - suo malgrado - 4 gol. Non ha commesso, però, errori degni di nota: anzi si fa trovare presente in alcune occasioni.

Dickmann 5 - Un po' in balia di terzino ed esterno avversari, gara un po' bloccata la sua.

Okoli 6,5 - L'unica sorpresa realmente positiva della giornata. Fa ottime cose e chiude bene in alcune circostanze.

Tomovic 5,5 - Chiude bene in un paio di circostanze, poi soffre la superiorità numerica avversaria.

Sala 5 - Si vede pochissimo, non rientra in campo nella ripresa.

Dal 46' Sernicola 5,5 - Un filo meglio di chi lo ha preceduto, ma è comunque timido in avanti.

Strefezza 5,5 - Sgasa più volte, ma i suoi non lo seguono. Poi si spegne.

Dal 70' Murgia sv -

Esposito 6,5 - L'ultimo a mollare, lotta su ogni pallone e segna il gol della bandiera.

Mora 4 - Era partito benissimo, e spende un giallo giustissimo per evitare la ripartenza ospite. La simulazione a due minuti dal giallo ricevuto, però, è davvero troppo ingenua ed indirizza la gara nei binari che abbiamo visto.

Valoti 5,5 - L'unica conclusione pericolosa del primo tempo per gli estensi è la sua. Poi si spegne.

Dal 52' Segre 5,5 - Prova gli inserimenti per cui lo conosciamo, ma non viene servito.

Asencio 5 - Prova a lottare, senza particolari successi.

Dal 53' Di Francesco 5 - Impalpabile, entra a gara già abbondantemente compromessa.

Paloschi 5,5 - Cuore da veterano, fa a sportellate ma non riesce ad incidere.

Dal 71' Tumminello 6 - Rientra dopo una assenza che si prolungava dal settembre 2019. Impossibile chiedere di più dell'impegno che mette, sperando che si lasci al più presto il passato alle spalle.

REGGINA

Nicolas 6 - Forse non irreprensibile sulla punizione di Esposito, ma fa davvero da regista basso in più occasioni.

Del Prato 7 - Va ad un passo dal tris nel primo tempo con un mancino da centravanti, abile in sovrapposizione.

Loiacono 6,5 - Gara sicura, tranquilla e consapevole. Guida da capitano.

Cionek 6,5 - Bravo nel dettare i tempi della manovra dal basso.

Liotti 7 - Un'ala aggiunta. Gran bei cross e tanto movimento in avanti.

Crimi 6,5 - Ottimo sia in copertura che nel giropalla, gara preziosa.

Dal 70' Bianchi sv -

Crisetig 6 - Forse sbaglia qualche appoggio, ma nello sviluppo della manovra è sempre prezioso.

Rivas 7,5 - Doppietta opportunistica, al solito lavoro da elastico oggi aggiunge anche i gol.

Dal 58' Menez 7 - Ha una classe che, davvero, fa invidia a tanti giocatori del massimo campionato: fuori categoria.

Folorunsho 7 - Davvero un giocatore clamoroso: sa far tutto, lavora da box to box e sottoporta non perdona mai.

Dall'82' Okwonkwo sv -

Edera 6,5 - Forse alle volte è un po' impreciso, ma davvero in quanto a talento e progressione e secondo a pochi in questo campionato.

Dal 70' Bellomo sv -

Montalto 7 - Mezzo punto in meno solo per l'ammonizione gratuita che ha rimediato, causa un gesto di stizza. Il suo apporto però è stato fondamentale in tutti e 4 i gol, se non direttamente con i suoi movimenti.

Dall'83' Denis sv -