SPAL, Zamuner: "Tumminello elemento di grande livello nonostante il serio infortunio"

Ad introdurre Marco Tumminello nella sua conferenza stampa da calciatore della SPAL è stato il ds del club estense, Giorgio Zamuner. Ecco le sue dichiarazioni: “Attaccante che ho voluto fortemente perché lo reputo di grande livello. E’ reduce da un infortunio serio e lungo, ma sapevamo che avremmo dovuto attendere un po’ di tempo per averlo in condizione. Ho e abbiamo voluto scommettere sulle sue qualità tecniche. L’obiettivo è di averlo in condizioni ottimali per una quindicina di partite”.