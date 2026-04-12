Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Risultato finale: SPEZIA-MANTOVA 0-2
SPEZIA
Mascardi 6 - Non può nulla sul gol e salva i suoi in un altro paio di situazioni. Costretto ad uscire all’intervallo per un colpo al volto. Dal 46’ Radunovic 5.5 - Non ha colpe sul gol e non è particolarmente impegnato nei 45’ minuti che disputa.
Ruggero 5 - Male anche lui, non riesce ad arginare la qualità dell’attacco mantovano.
Hristov 5.5 - Dorme, come tutta la difesa, in occasione dei due gol, senza mordente come tutta la fase difensiva.
Beruatto 5 - Sfiora un eurogol nel primo, ma in fase di spinta è praticamente inesistente e non aiuta i suoi.
Mateju 5.5 - Pericoloso di testa nella ripresa, con poca precisione.
Comotto 5.5 - Prova un paio di imbucate nel primo tempo, senza successo. Nella ripresa ha solo dieci minuti in cui non fa vedere molto. Dal 56’ Vignali 5 - Poco da segnalare se non un fallo duro su Kouda, non dà apporto ai suoi.
Romano 5 - Perde la marcatura di Bragantini sul gol e lo lascia calciare. Anche in fase di costruzione non è mai incisivo.
Bandinelli 5.5 - Prova qualche imbucata, specialmente nella ripresa, ma non ha fortuna.
Aurelio 5 - Si gioca poco dalle sue parti, spesso fuori dal gioco e impreciso negli appoggi. Dal 46’ Sernicola 5.5 - Prova qualche galoppata sulla fascia con cross annessi, senza però trovare fortuna.
Artistico 6 - Il più pericoloso dei suoi, gioca una partita da grande combattente e crea situazioni praticamente da solo. L’ultimo ad arrendersi, costretto al cambio per un problema fisico. Dal 74’ Vlahovic sv.
Di Serio 5 - Primo tempo brutto il suo, pochi palloni e poco coinvolto nel gioco. Non a caso D’Angelo lo toglie all’intervallo. Dal 46’ Lapadula 5.5 - Entra convinto, ha una buona occasione a tu per tu con Bardi, che manda sull’esterno della rete.
Luca D’Angelo 5 - Lo Spezia gioca una partita senza mordente e con poche soluzioni. Davvero troppo poco in un match che sapeva di ultima spiaggia per la salvezza dei liguri.
MANTOVA
Bardi 6 - Nel primo tempo trova un grande intervento sul destro al volo di Beruatto. Nella ripresa è attento sui numerosi cross degli avversari.
Maggioni 6 - Attento e concentrato, bravo anche con i piedi, si fa vedere anche in attacco con un tiro pericoloso.
Cella 6 - Stressato dall'enorme mole di cross degli avversari, si fa sempre trovare pronto.
Castellini 6 - Partita di grande sostanza e tecnica la sua, marca molto bene Artistico e lo limita.
Dembelé 5.5 - Poco dentro al gioco dei suoi, è comunque concentrato in fase difensiva.
Trimboli 6.5 - Il cervello del centrocampo mantovano. Smista e detta i tempi benissimo. Serve a Buso il gol del 2-0. Prende un giallo ingenuo che gli farà saltare la prossima sfida.
Kouda 6 - Partita di grande sostanza, ma non fa mancare la sua ottima tecnica. Fondamentale per il palleggio e in fase difensiva.
Benaïssa 6 - Non riesce a esprimersi al meglio, ma è bravo a contenere in fase difensiva.
Bragantini 6.5 - Segna un gol bellissimo con il sinistro dal limite, che porta i suoi in vantaggio. Nella ripresa è bravo ad aiutare i suoi a distendersi. Dal 71’ Buso 6.5 - Nemmeno il tempo di entrare che incastra la palla sotto al sette e raddoppia per i suoi. Ingresso migliore non poteva averlo.
Ruocco 6 - Tanta tecnica a disposizione della squadra, non riesce ad essere decisivo ma è difficilissimo da marcare. Dal 71’ Marras sv.
Mensah 5.5 - Pochi palloni nei 26’ minuti che gioca. Poi è costretto al cambio per un problema muscolare. Dal 26’ Mancuso 6 - Entra e nonostante la maschera protettiva riesce ad essere uno dei maggiori pericoli per la difesa avversaria.
Francesco Modesto 6.5 - Il suo Mantova palleggia bene, sa soffrire e palleggiare con qualità, trovando le imbucate giuste per pungere. Vittoria pesantissima per i suoi, con una partita preparata davvero bene.