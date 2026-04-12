Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova

Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci provaTUTTO mercato WEB
© foto di Niccolò Pasta
Oggi alle 19:21Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: SPEZIA-MANTOVA 0-2

SPEZIA

Mascardi 6 - Non può nulla sul gol e salva i suoi in un altro paio di situazioni. Costretto ad uscire all’intervallo per un colpo al volto. Dal 46’ Radunovic 5.5 - Non ha colpe sul gol e non è particolarmente impegnato nei 45’ minuti che disputa.

Ruggero 5 - Male anche lui, non riesce ad arginare la qualità dell’attacco mantovano.

Hristov 5.5 - Dorme, come tutta la difesa, in occasione dei due gol, senza mordente come tutta la fase difensiva.

Beruatto 5 - Sfiora un eurogol nel primo, ma in fase di spinta è praticamente inesistente e non aiuta i suoi.

Mateju 5.5 - Pericoloso di testa nella ripresa, con poca precisione.

Comotto 5.5 - Prova un paio di imbucate nel primo tempo, senza successo. Nella ripresa ha solo dieci minuti in cui non fa vedere molto. Dal 56’ Vignali 5 - Poco da segnalare se non un fallo duro su Kouda, non dà apporto ai suoi.

Romano 5 - Perde la marcatura di Bragantini sul gol e lo lascia calciare. Anche in fase di costruzione non è mai incisivo.

Bandinelli 5.5 - Prova qualche imbucata, specialmente nella ripresa, ma non ha fortuna.

Aurelio 5 - Si gioca poco dalle sue parti, spesso fuori dal gioco e impreciso negli appoggi. Dal 46’ Sernicola 5.5 - Prova qualche galoppata sulla fascia con cross annessi, senza però trovare fortuna.

Artistico 6 - Il più pericoloso dei suoi, gioca una partita da grande combattente e crea situazioni praticamente da solo. L’ultimo ad arrendersi, costretto al cambio per un problema fisico. Dal 74’ Vlahovic sv.

Di Serio 5 - Primo tempo brutto il suo, pochi palloni e poco coinvolto nel gioco. Non a caso D’Angelo lo toglie all’intervallo. Dal 46’ Lapadula 5.5 - Entra convinto, ha una buona occasione a tu per tu con Bardi, che manda sull’esterno della rete.

Luca D’Angelo 5 - Lo Spezia gioca una partita senza mordente e con poche soluzioni. Davvero troppo poco in un match che sapeva di ultima spiaggia per la salvezza dei liguri.

MANTOVA

Bardi 6 - Nel primo tempo trova un grande intervento sul destro al volo di Beruatto. Nella ripresa è attento sui numerosi cross degli avversari.

Maggioni 6 - Attento e concentrato, bravo anche con i piedi, si fa vedere anche in attacco con un tiro pericoloso.

Cella 6 - Stressato dall'enorme mole di cross degli avversari, si fa sempre trovare pronto.

Castellini 6 - Partita di grande sostanza e tecnica la sua, marca molto bene Artistico e lo limita.

Dembelé 5.5 - Poco dentro al gioco dei suoi, è comunque concentrato in fase difensiva.

Trimboli 6.5 - Il cervello del centrocampo mantovano. Smista e detta i tempi benissimo. Serve a Buso il gol del 2-0. Prende un giallo ingenuo che gli farà saltare la prossima sfida.

Kouda 6 - Partita di grande sostanza, ma non fa mancare la sua ottima tecnica. Fondamentale per il palleggio e in fase difensiva.

Benaïssa 6 - Non riesce a esprimersi al meglio, ma è bravo a contenere in fase difensiva.

Bragantini 6.5 - Segna un gol bellissimo con il sinistro dal limite, che porta i suoi in vantaggio. Nella ripresa è bravo ad aiutare i suoi a distendersi. Dal 71’ Buso 6.5 - Nemmeno il tempo di entrare che incastra la palla sotto al sette e raddoppia per i suoi. Ingresso migliore non poteva averlo.

Ruocco 6 - Tanta tecnica a disposizione della squadra, non riesce ad essere decisivo ma è difficilissimo da marcare. Dal 71’ Marras sv.

Mensah 5.5 - Pochi palloni nei 26’ minuti che gioca. Poi è costretto al cambio per un problema muscolare. Dal 26’ Mancuso 6 - Entra e nonostante la maschera protettiva riesce ad essere uno dei maggiori pericoli per la difesa avversaria.

Francesco Modesto 6.5 - Il suo Mantova palleggia bene, sa soffrire e palleggiare con qualità, trovando le imbucate giuste per pungere. Vittoria pesantissima per i suoi, con una partita preparata davvero bene.

Articoli correlati
Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Serie B, 34ª giornata: Bortolussi regala 3 punti al Padova. Il risultato finale non... Serie B, 34ª giornata: Bortolussi regala 3 punti al Padova. Il risultato finale non premia l'Empoli
Serie B, 34ª giornata: dopo il primo tempo, è di 0-0 il risultato tra Padova ed Empoli... Serie B, 34ª giornata: dopo il primo tempo, è di 0-0 il risultato tra Padova ed Empoli
Altre notizie Serie B
Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo... Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo in questa classifica"
Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso
Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta” Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta”
Serie B, poche emozioni tra Spezia e Mantova. Ospiti avanti al 45', decide Bragantini... Serie B, poche emozioni tra Spezia e Mantova. Ospiti avanti al 45', decide Bragantini
La prima vittoria di Breda uccide l'Empoli: solo +1 dai playout. Con scontro diretto... TMWLa prima vittoria di Breda uccide l'Empoli: solo +1 dai playout. Con scontro diretto alle porte
Padova-Empoli 1-0, le pagelle: bomber Bortolussi ridà fiato ai veneti Padova-Empoli 1-0, le pagelle: bomber Bortolussi ridà fiato ai veneti
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Nella foto Scudetto dell'Inter c'è anche il Parma di Cuesta. Imbattuto contro Napoli e Milan
Immagine top news n.2 Napoli, Conte sullo Scudetto: "Il sogno è ardito, ma non si è spento. Dipende dall'Inter"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: che assist per l'Inter, Napoli ora a -6 con una partita in più
Immagine top news n.4 McTominay risponde a Strefezza, ma al Napoli non basta: 1-1 a Parma. E l'Inter sorride
Immagine top news n.5 Colpo salvezza del Genoa: Malinovskyi ed Ekuban firmano il 2-1 al Sassuolo al "Ferraris"
Immagine top news n.6 Galliani si tira fuori dalla corsa per la presidenza FIGC: "Malagò il migliore possibile"
Immagine top news n.7 Il caos attorno a Leao: ieri pensava di dover uscire già dieci minuti prima. L'episodio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Rossi 30 e lode: l'importanza del tecnico nella risalita in classifica del Genoa
Immagine news Serie A n.2 Problema centravanti per il Milan, il dato beffa: Mateta ha segnato il triplo di Fullkrug nel 2026
Immagine news Serie A n.3 Cuesta: "Orgoglioso del sacrificio, del carattere della volontà di dare tutto per il Parma"
Immagine news Serie A n.4 Conte: "Siamo partiti con l'obiettivo di tornare in Champions, ottimo lavoro se ci riusciamo"
Immagine news Serie A n.5 Sulla carta centrocampista, nei numeri attaccante: McTominay segna più di tutti
Immagine news Serie A n.6 La sentenza di Varriale dopo l'1-1 di Parma: "Finisce al Tardini il sogno scudetto del Napoli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Mantova 0-2, le pagelle: Bragantini super, Buso flash. Artistico ci prova
Immagine news Serie B n.2 Serie B, un gol per tempo: squillo salvezza del Mantova, Spezia sempre più giù
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Caserta: “Mancano quattro partite ed è per colpa nostra se ci ritroviamo in questa classifica"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso
Immagine news Serie B n.5 Padova, Breda: “ Bravi ad interpretare la partita nella maniera giusta”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, poche emozioni tra Spezia e Mantova. Ospiti avanti al 45', decide Bragantini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a noi"
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, rinforzi anche fuori dal campo: Vecchi resta in panchina, nello staff può tornare Pea
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Avremmo meritato il pareggio, stiamo facendo un gran campionato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, risultati della 36ª giornata: Salernitana ok al fotofinish. Il Foggia trova il pareggio
Immagine news Serie C n.6 L'Ascoli a Forlì con il sostegno di un grande ex. Al 'Morgagni' era presente Orsolini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…