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Dopo cinque stagioni, il Pisa saluta Nicolas: il portiere non sarà più nella rosa nerazzurra
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Dopo cinque lunghi anni, si chiude definitivamente l'avventura di Nicolas con la maglia del Pisa: il club ha voluto salutarlo mediante un post che ha ripercorso i momenti salienti della sua avventura all'ombra della Torre Pendente.
Do seguito, il post:
"Grazie di tutto, Nicolas!
Dopo 108 presenze in cinque anni di battaglie e momenti meravigliosi vissuti insieme le nostre strade si dividono.
In bocca al lupo per il tuo futuro!".
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