Pisa, Nicolas: "Momento delicato, derby occasione per la svolta"

Nel prepartita di Fiorentina‑Pisa, derby toscano valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, il portiere del Pisa Nicolas ha parlato ai microfoni di DAZN del proprio stato d’animo e delle aspettative per una sfida storica per l’ambiente nerazzurro. L’estremo difensore brasiliano vive una fase particolare della carriera, tornato titolare dopo un lungo periodo trascorso alle spalle dei compagni di reparto, in un contesto di classifica complesso per la formazione di Oscar Hiljemark.

Nicolas, sei protagonista in questo momento della stagione. Hiljemark ha detto che giochi tu, nonostante il rientro di Semper. Quanto ti dà fiducia questa scelta e come stai vivendo questo periodo?

"Sì, è un momento un po' delicato, però sono contento di far parte del gruppo e di poterlo dimostrare anche in campo. È stato un anno in cui mi sono allenato e basta, adesso vorrei dimostrare il mio valore e dare una mano alla squadra."

Il derby è un momento storico per Pisa, soprattutto perché non lo vive da decenni. Può essere questa la partita che cambia la vostra stagione con un risultato positivo?

"Sicuramente. Veniamo qua per cercare di fare il massimo di punti possibile e dare una svolta alla nostra stagione. Vogliamo dare il massimo anche per i nostri tifosi, che ci seguono sempre."

Correggimi se sbaglio, hai giocato con Kean all’Hellas Verona. C’è anche una sfida nella sfida contro di lui, in attesa di capire se giocherà dall’inizio. Te l’aspettavi e come si affronta un attaccante così?

"No, non me l’aspettavo. Abbiamo giocato insieme e siamo rimasti buoni compagni di squadra, solo questo. Ora però pensiamo sempre e soltanto alla partita."