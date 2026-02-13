Pisa, Nicolas: "Bello tornare in campo, ci è mancata un po' di attenzione nel finale"

Nicolas, portiere del Pisa, è stato intervistato da DAZN dopo la sconfitta col Milan: "Sempre bello tornare in campo, soprattutto per giocare all'Arena contro una squadra come il Milan. Ci è mancata un po' di attenzione in più nelle ripartenze, abbiamo preso gol su fallo laterale. Per noi questi sono punti importanti. All'inizio avevamo preparato la gara in un modo diverso, poi a fine primo tempo siamo riusciti anche ad uscire dal basso prendendo fiducia. Nel secondo tempo abbiamo dato più carica, ma è mancata un po' di attenzione alla fine".