Live TMW Pisa, Nicolas: "Non ho studiato Fullkrug, sono stato bravo e fortunato a aspettare fino alla fine"

Che emozione è stata quella di tornare in campo?

"È stata un’emozione enorme. Tornare all’Arena dopo quasi un anno senza giocare è stato bellissimo. Sembra quasi che ci si dimentichi cosa significhi entrare in campo sentendo il tifo pisano, e invece quando lo vivi di nuovo ti rendi conto di quanto ti sia mancato".

Un giudizio sulla partita?

"Un po’ di rammarico c’è, è normale, perché abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo e nel finale del primo. Dobbiamo migliorare nella gestione della tensione, soprattutto nei minuti finali, perché anche un punto oggi sarebbe stato molto importante a livello morale".

Come ha vissuto la settimana?

"Ho saputo di partire titolare ieri o l’altro ieri. Ma io mi alleno sempre come se dovessi giocare. La serietà del gruppo è questa, e lo stesso vale per me: sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento e dovevo farmi trovare pronto".

Un commento sui gol subiti?

"Sul primo gol del Milan: non l’ho ancora rivisto bene. Dal campo ho visto un bel cross e ho visto che erano in due o tre a colpire davanti. Sicuramente in settimana analizzeremo la situazione con il mister, perché quando prendi gol c’è sempre qualcosa da correggere. Sul rigore sbagliato: non credo di aver condizionato lui. La verità è che non ho mai visto i suoi rigori precedenti, quindi non sapevo esattamente come tirasse di solito. Ha provato ad angolare il più possibile e purtroppo è finita fuori. Può capitare: si tira per segnare, non per sbagliare".