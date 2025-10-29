Ufficiale Sudtirol, assemblea degli azionisti: Gerhard Comper confermato presidente

Nella serata di martedì 28 ottobre, si è svolta presso l’FCS Center di Maso Ronco - Appiano l’Assemblea degli azionisti della Fussballclub Südtirol S.p.A.

Nel corso dell’assise, gli azionisti del club biancorosso hanno confermato Gerhard Comper alla presidenza dell’FC Südtirol. Contestualmente, è stato eletto il Consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni. Il direttivo sarà composto, oltre che dal presidente, da Carlo Costa, Hans Krapf, Dietmar Pfeifer, Walter Pardatscher, Werner Gamper e Florian Brandstätter. La nomina del vicepresidente e la ripartizione delle deleghe e delle aree di competenza avverranno nel mese di novembre, in occasione della prima riunione del Consiglio di amministrazione.

Gerhard Comper, dopo la riconferma alla carica di presidente, ha dichiarato: “È per me motivo di grande soddisfazione ricoprire nuovamente la carica di presidente dell’FC Südtirol. Il mio sentito ringraziamento va agli azionisti per la fiducia accordatami. Insieme al Consiglio di amministrazione intendiamo proseguire nello sviluppo positivo del nostro club, con passione, coraggio e visione. L’FC Südtirol dovrà continuare a crescere e a rappresentare con orgoglio un punto di riferimento per il nostro territorio”.