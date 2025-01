Ufficiale SudTirol, il rinforzo tra i pali è Adamonis: arriva dal Catania in prestito con obbligo

vedi letture

Lo avevamo anticipato ieri, e adesso arriva l'ufficialità perché, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Sudtirol comunica di aver acquisto dal Catania Football Club i diritti alle prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis.

L’estremo difensore, 27 anni, arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nella stagione corrente ha disputato 11 gare ufficiali con la maglia del Catania.

Marius Adamonis, nato a Panevėžys (Lituania) il 13 maggio 1997, portiere di 191 cm, vanta 23 gare nelle varie nazionali giovanili della Lituania e una con la nazionale senior, nel 2019, in occasione delle qualificazioni a Euro2020.

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili delle squadre del suo paese, il 30 agosto 2016, la Lazio lo acquista dal Atlantas Klaipeda, con cui ha giocato otto partite nella massima serie lituana (A Lyga), una nelle qualificazioni di Europa League e una nella Litauischer Pokal Übergangsrunde. Nel primo semestre della stagione 2015-2016 aveva giocato in prestito con gli inglesi del Bournemouth. Dopo un periodo di ambientamento diventa titolare del ruolo nella squadra Primavera biancoazzurra. Successivamente ha modo di aggregarsi alla prima squadra con la quale va in panchina, come terzo, in occasione di alcune partite ufficiali. Nell'estate 2017 passa in prestito alla Salernitana (12 gare di campionato e 2 di Coppa Italia). Il primo agosto 2017 firma un contratto quinquennale con la Lazio. Tornato a Roma, partecipa al ritiro estivo e il 30 agosto 2018 viene girato in prestito alla Casertana in C (25 gare in C, 1 nei playoff e 1 in Coppa Italia Lega Pro). Torna alla Lazio, che, il 31 luglio 2019, lo gira in prestito annuale al Catanzaro (3 gare in Coppa Italia Frecciarossa, 1 in Coppa Italia Serie C) prima di passare nel gennaio 2020 in C alla Sicula Leonzio (10 gare). Nell'estate 2020 è ancora tra i convocati al ritiro della Lazio e sembrava destinato a ricoprire il ruolo di terzo portiere per la stagione 2020-2021, invece il 5 ottobre 2020 passa, a titolo temporaneo, alla Salernitana, in B (10 gare di campionato e 2 di Coppa Italia Frecciarossa). Nelle due stagioni successive ricopre il ruolo di terzo portiere della Lazio. Il 29 agosto 2023, passa al Perugia con la formula del prestito annuale (33 gare in C e 3 nei playoff). Il 29 giugno 2024, la Lazio comunica la cessione a titolo definitivo del portiere al Catania. Nella stagione in corso, con gli etnei colleziona 11 presenze, (10 nel girone C della Serie C e 1 in Coppa Italia Serie C).

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Marius Adamonis e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".