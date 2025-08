Inter, per la difesa piace sempre De Winter: ma prima serve una cessione

Non solo Lookman. L’Inter è alla ricerca di nuovi profili da affidare a mister Cristian Chivu specialmente in difesa. Prima di acquistare la formazione nerazzurra deve infatti fare spazio e l’indiziato a partire sembra essere Yann Bisseck. Il difensore infatti piace molto al Crystal Palace pronto ad offrire la cifra di 32 milioni di euro. Per il momento il centrale, tre gol e tre assist in 46 presenze, ha però rifiutato preferendo restare a Milano. Il messaggio che filtra da viale della Liberazione infatti è che senza partenze la retroguardia resta così.

In entrata piace sempre De Winter

In entrata però il nome che interessa di più è sempre quello di Koni De Winter. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualora Bisseck dovesse lasciare l'Inter, ecco che il difensore del Genoa diventa un obiettivo concreto per la prossima stagione. La formazione rossoblù valuta il suo calciatore sui 25 milioni di euro e difficilmente farà passi indietro.

Concorrenza dalla Premier sul difensore belga

Sul belga però non ci sarebbe soltanto la squadra nerazzurra. Come si legge sempre sul quotidiano sportivo, il giocatore sarebbe nel mirino anche del Bournemouth che sta per cedere Zabarnyi al Paris Saint-Germain per la cifra di 70 milioni di euro.