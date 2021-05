tmw Asta sul Lecce: "Vincere in B non è mai scontato, la rosa top non basta. Serve continuità"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex giallorosso Antonino Asta ha parlato, tra le altre, anche dell'anno del Lecce. Grandi aspettative per l'immediato ritorno in A, ma la corsa dei salentini si è fermata alle semifinali playoff: "Negli ultimi anni almeno una delle retrocesse è sempre riuscita a tornare in A, anche perché con il paracadute si può fare un mercato di un certo tipo, ma vincere non è mai scontato, perché non basta una rosa di alto livello, serve anche continuità, è quella che ti dà la forza. E in tal senso, come ha insegnato l'Empoli, anche i pareggi sono importanti, perché a lungo andare sommano punti: e in B non si è mai morti, c'è da lottare fino in fondo".