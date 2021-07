tmw Brescia, altro arrivo dal Cagliari: l'attaccante Gagliano in prestito

vedi letture

Dopo Matteo Tramoni il Brescia è pronto a pescare un altro rinforzo in casa Cagliari. Si tratta dell'attaccante Luca Gagliano reduce da un campionato positivo all'Olbia in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club lombardo sarebbe vicino a chiudere per il prestito del classe 2000 dai sardi.