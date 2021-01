tmw Brescia, anche il Basaksehir mette nel mirino Zmrhal per il centrocampo

Si allunga la lista dei club turchi interessati a Jaromir Zmrhal , centrocampista classe '93 in forza al Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore sarebbe infatti finito non solo nel mirino dell'Erzurum Büyükşehir (noto anche come Erzurumspor), ma anche in quello del Basaksehir.