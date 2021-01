tmw Brescia, Dessena può partire: lo vogliono Ascoli e Pescara

Lascerà il Brescia in extremis Daniele Dessena? Forse si. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul giocatore è forte l'interesse di Ascoli e Pescara, che proveranno in queste caldissime conclusive ore di mercato ad affondare il colpo per il centrocampista classe '87.