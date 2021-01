tmw Brescia, sirene turche per Zmrhal. Piace all'Erzurumspor

vedi letture

Futuro in Turchia per Jaromir Zmrhal , centrocampista classe '93 in forza al Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore sarebbe infatti finito nel mirino dell'Erzurum Büyükşehir (noto anche come Erzurumspor), club che milita in Super Lig.