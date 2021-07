tmw Caos Salernitana. Ad Monza: "No ricorso, nel caso in A andrà il Benevento: son regole"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Giovanni Stroppa, è intervenuto l'Ad del Monza Adriano Galliani, che ha parlato anche del caso Salernitana e del mancato ricorso dei brianzoli: "Tocca al Benevento. Non si fanno cose avventate, io mi sono agitato ma sono stato stoppato dal nostro avvocato, mi ha fatto vedere le carte federali e non ci sono dubbi. Se la Salernitana non dovesse farcela, ma gli auguro di poter andare in A, andrà il Benevento. Sono le regole, basta leggerle".