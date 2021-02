tmw Cittadella, Branca verso il rinnovo

Simone Branca e il Cittadella, avanti insieme. Contratto in scadenza per il centrocampista classe 92, ma il club ha un’opzione di rinnovo. Opzione che verrà esercitata nei prossimi mesi, ma non solo: Branca e il Cittadella dovrebbero proseguire il rapporto per le prossime tre stagioni. Protagonista in campo e sul mercato, Cittadella al lavoro. E Branca corre verso il rinnovo...