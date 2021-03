tmw Empoli, contatti avviati col Chiasso per il franco-algerino Sofian Bahloul

In attesa di capire se la stagione in corso regalerà davvero il ritorno in Serie A alla formazione di Alessio Dionisi, la dirigenza dell'Empoli si è già messa all'opera in chiave mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, il club del presidente Fabrizio Corsi avrebbe avviato una trattativa col Chiasso per Sofian Bahloul, trequartista franco-algerino classe 1999. Il calciatore, con il suo attuale club ha messo a referto in stagione 23 presenze con 7 gol e sei assist.