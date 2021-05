tmw Il Monza guarda in casa Crotone: interesse per Simy e Marrone

Archiviata la delusione per l'eliminazione in semifinale playoff, il Monza del nuovo tecnico Giovanni Stroppa inizia ad organizzare il mercato estivo, puntando due ex giocatori del nuovo allenatore, Nwankwo Simy e Luca Marrone, attaccante e difensore del Crotone. La squadra di Berlusconi e Galliani, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe mostrato interesse per i due profili, di alta fascia in un campionato di B, con la volontà di costruire una squadra che possa puntare alla promozione diretta dopo la delusione del campionato appena terminato.