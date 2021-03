tmw La Serie B studia i gioielli dell’Atalanta Elia e Latte: la situazione

Gli occhi della Serie B sui giovani di casa Atalanta attualmente in prestito in C. Si tratta di Salvatore Elia, centrocampista oggi al Perugia, classe 99, ha siglato fin qui sei gol ed Emmanuel Latte Lath attualmente alla Pro Patria: ha siglato sette reti e si è messo in mostra. A prendere appunti sui due calciatori Pisa, Pordenone, Reggiana e Cremonese. Su Elia però si muove anche il Perugia per cercare di riconfermarlo in caso di Serie B e studia la situazione l’Empoli. I gioielli dell’Atalanta nel mirino della B, Elia e Latte pronti al salto di categoria...