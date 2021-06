tmw Lecce, scambio di documenti con la Juve per Olivieri: la formula del trasferimento

Scambio di documenti per Marco Olivieri tra Juventus e Lecce. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '99 ha accettato l'offerta, e approderà in Salento con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A e diritto di riscatto in caso di B.

Sul giocatore c'erano altre squadre interessate, ma il ragazzo ha voluto la piazza di Lecce considerandola da Serie A senza aspettare altre offerte.