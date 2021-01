tmw Monza, in settimana si chiude per Ricci del Sassuolo

Questa settimana sarà quella decisiva per il trasferimento di Federico Ricci, esterno offensivo classe '94, al Monza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti stanno limando gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione, già in fase molto avanzata, nei prossimi giorni e permettere a Brocchi di poter contare su un rinforzo importante per il reparto avanzato.